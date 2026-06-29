Больше половины услуг косметологов в России оказываются нелегально

Больше половины предприятий в России, оказывающих услуги медицинской косметологии, работают с нарушениями закона. Общественники просят Генпрокуратуру и правительство принять меры в отношении нелегального бизнеса, пишут «Известия».

Согласно результатам исследования, проведенного Общественной потребительской инициативой (ОПИ) на рынке медицинской косметологии, лишь 80 компаний (6,5%) работают полностью в правовом поле. Исследование основано на данных Федеральной налоговой службы и государственной системы маркировки, проведено с использованием информационной системы «Луч», разработанной ОПИ во взаимодействии с Общественным советом при Роспотребнадзоре. Аналитики изучили деятельность 1233 организаций с основным кодом ОКВЭД 86.22.1 в 85 регионах России, а также массивы открытых данных в интернете.

Также выяснилось, что 792 организации (64,2%) оказывают медицинские услуги без обязательной лицензии. Еще у 156 лицензированных клиник (12,7%) отсутствуют сведения о легальных закупках препаратов и медицинских изделий, что может говорить об использовании продукции с неподтвержденным происхождением, включая контрабандные или контрафактные товары.

Масштаб нелегального рынка значительно выше, если оценивать его не по официально зарегистрированным кодам ОКВЭД, а по данным интернет-площадок и сервисов, где размещаются объявления об оказании таких услуг. Только в Москве и Санкт-Петербурге размещено почти 4 тысяч анкет косметологов-эстетистов, что более чем в 11 раз превышает число всех официально зарегистрированных организаций с ОКВЭД 86.22.1.

Особую опасность представляют объявления с выездом таких врачей на дом, отмечают общественники. Например, в Санкт-Петербурге зафиксировано 256 специалистов, готовых осуществлять инвазивные процедуры в домашних условиях, что категорически запрещено.

Как считают в ОПИ, все это формирует очень высокие риски для здоровья и жизни потребителей. Во-первых, они не защищены от применения препаратов неподтвержденного происхождения и качества. Во-вторых, нет гарантии, что услуги окажет профессиональный специалист, имеющий лицензию. В-третьих, работа вне медицинского контура означает отсутствие стерилизации инструментария, ненадлежащее хранение препаратов. Такие процедуры в бытовых условиях создают реальный риск массового инфицирования вирусами гепатита B, C и ВИЧ.

В ОПИ предлагают разработать и внести в Госдуму законопроект, предусматривающий солидарную юридическую и финансовую ответственность владельцев интернет-площадок за размещение объявлений об оказании медицинских услуг лицами, не имеющими соответствующей лицензии.

Кроме того, общественники предлагают внедрить автоматизированную систему реагирования, которая будет выявлять случаи отсутствия сведений об обороте лекарственных препаратов в Федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП), а также медицинских изделий в системе маркировки «Честный знак». При выявлении таких нарушений авторы инициативы предлагают рассматривать вопрос о лишении организации лицензии.

В Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты наличие серого рынка признают, но считают, что решить проблему исключительно за счет ужесточения контроля и наказаний не удастся. Чем жестче регулирование легального сектора, тем больше становится разница в стоимости услуг между официальными клиниками и нелегальными кабинетами. В условиях снижения доходов многие потребители выбирают более дешевые предложения, даже если они связаны с повышенными рисками.

Необходимы ограничения на свободную продажу инъекционных препаратов, более простая и доступная легализация бизнеса, а также повышение информированности потребителей. Клиенты должны проверять наличие медицинской лицензии перед процедурой так же привычно, как читают состав лекарств. В противном случае борьба будет направлена лишь на последствия, а не на причины существования теневого рынка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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