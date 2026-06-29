Врач предупредил об опасности привычки есть стоя

Современный ритм жизни не всегда позволяет уделить время на полноценную трапезу, зачастую приходится перекусывать на бегу. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, чем грозит регулярное употребление пищи стоя.

«Пищеварение – это не химическая воронка, куда можно бросить еду и забыть. Это слаженный механический и химический процесс, который напрямую зависит от положения тела», – поясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Желудок – это мышечный мешок. Он перемешивает пищу с желудочным соком, превращая ее в жидкую кашицу (химус), а затем порционно проталкивает в двенадцатиперстную кишку. Когда вы стоите (особенно, если двигаетесь), давление в брюшной полости повышается. Это ускоряет прохождение пищи. Казалось бы, хорошо – нет застоя. Но слишком быстрое опорожнение (синдром демпинга) так же вредно, как и слишком медленное. Желудок не успевает как следует обработать пищу, крупные куски попадают в тонкий кишечник, где начинают бродить и гнить. В результате возникает вздутие, метеоризм, диарея (понос) или, наоборот, спастические запоры.

Кроме того, люди склонны переедать, если обедают на ногах. «Дело в том, что чувство сытости приходит через 15-20 минут после начала еды. Когда вы едите стоя, отвлечены, смотрите в телефон или бежите куда-то, ваш мозг не успевает получить сигнал о насыщении. Вы едите быстрее, заглатываете больше воздуха (аэрофагия), и в итоге съедаете на 30-50% больше, чем планировали», – отмечает врач.

Постоянные приемы пищи в стоячем положении вредны в долгосрочной перспективе. Специалист рекомендует, есть сидя, не спеша, с ровной спиной, в расслабленной обстановке. Это физиологичное положение: сфинктер работает в штатном режиме, желудок не перерастягивается, мозг успевает понять, что наелся, а диафрагма не давит на внутренние органы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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