В Пироговском Университете назвали основные причины неприятного запаха изо рта

У неприятного запаха изо рта может быть множество причин, некоторых из которых являются нормой, а другие свидетельствуют о проблемах со здоровьем. Подробнее об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Татьяна Миронова.

«Неприятный запах изо рта (галитоз) – это симптом, который указывает на проблемы в полости рта или другие заболевания», – отмечает специалист.

При этом неприятный запах возникающий утром и исчезающий после гигиены рта может быть вариантом нормы, так как ночью снижается выработка слюны, которая обладает бактерицидным действием.

В большинстве случаев причиной неприятного запаха является патология ротовой полости: кариес, налет на языке, гингивит, пародонтит, стоматит. Так же причиной неприятного запаха могут быть патологии ЛОР-органов (тонзиллит, синусит, фарингит, ринит), дыхательной системы (бронхоэктазы, абсцесс), желудочно-кишечного тракта (ГЭРБ, хронический гастрит, дивертикулы пищевода, язва желудка), патологии печени и почек, сахарный диабет и онкологические заболевания ротовой полости, пищевода.

Неприятный запах изо рта не стоит просто маскировать. «Для устранения неприятного запаха изо рта нужно выявить причину данного симптома. Первым делом обратиться к стоматологу для исключения патологии зубов и десен. Следующим этапом – пациента направят к терапевту для выявления причины неприятного запаха», – рекомендует эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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