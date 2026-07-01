Психолог: в состоянии депрессии нельзя принуждать себя к спорту

Из «депрессивной ямы» бесполезно пытаться выбраться с помощью занятий спортом. Об этом заявила клинический психолог Дарья Сальникова.

Советы вроде «просто займись спортом» могут только усугубить состояние человека с депрессией. Многие пытаются следовать таким рекомендациям, однако из-за отсутствия сил и энергии не могут этого сделать. В результате вместо улучшения появляется чувство вины, человек начинает обвинять себя в лени и прокрастинации, что лишь усиливает депрессивное состояние, отмечает эксперт.

Такое состояние называют двойным дном: к самой депрессии добавляется ощущение собственной несостоятельности и вины за то, что человек «недостаточно здоров».

К депрессии следует относиться так же, как и к любому другому заболеванию. При высокой температуре и насморке никто не пытается сразу покорять вершины, а сначала дает организму восстановиться. Психике также необходимы забота, отдых и поддержка. Лишь после того, как состояние стабилизируется, можно постепенно возвращаться к физической активности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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