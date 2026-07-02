Аптечка на жаре: врач советует, как не превратить лекарства в яд

Летняя жара – это серьезное испытание для домашней аптечки. Температура выше +25°C и прямые солнечные лучи – главная опасность для сохранности медикаментов. Об этом предупредил ассистент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского университета, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ Денис Борозденко.

«Основа правильного хранения – это соблюдение температурного режима, указанного в инструкции. Комнатная температура: от 15°C до 25°C. Это стандартное условие для большинства препаратов в таблетках и капсулах. Прохладное место: от 8°C до 15°C. Обычно это дверца холодильника. Холодильник: от 2°C до 8°C. Полка в холодильнике, но не минусовая температура», – советует специалист.

Идеальный вариант для хранения аптечки летом – закрытые полки шкафов на северной стороне дома. Если дома есть дети, то полка должна быть вне их досягаемости. Если в квартире жарко, а кондиционера нет, лучше переместить аптечку в холодильник, так будет безопаснее. Не храните отдельные блистеры, лучше, чтобы лекарство оставалось в коробке с инструкцией.

Категорически не рекомендуется оставлять лекарства на подоконнике, хранить на кухне, рядом с плитой, духовкой или микроволновкой, а также оставлять аптечку в машине. Кроме того, не желательно оставлять аптечку в ванной, в условиях повышенной влажности.

При перегреве различные суспензии (например, детский сироп ибупрофена) теряют эффективность, повышается риск бактериального размножения. В случае с антибиотиком амоксициллином зной может повысить его токсичность и снизить эффективность из-за химической реакции разложения действующего вещества. Нитроглицерин также резко теряет эффективность после часа нахождения при температуре выше 40°C, что реально может стоить жизни в критический момент.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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