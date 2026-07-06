В России наблюдается серьезная нехватка врачей и медсестер

Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит. Несмотря на то, что медики размещают больше резюме, большинство из них трудоустроены и лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда.

В России число открытых вакансий в медицинской отрасли за 2026 год уменьшилось на 14%, а резюме стало на 21% больше, пишут «Известия» со ссылкой на совместное исследование нескольких компаний. Впрочем, большинство соискателей среди медиков – трудоустроенные специалисты, которые, не увольняясь со старой работы, мониторят рынок в поисках лучших условий и зарплат. По данным Минздрава, в 2025 году в России не хватало примерно 23 тысячи врачей и более 63 тысяч специалистов среднего медперсонала.

По словам экспертов, ощутимый дефицит медработников сохраняется, несмотря на приток новых кадров. Наиболее загружены сейчас терапевты, неврологи, хирурги и врачи УЗИ-диагностики. Особенно высоким остается спрос как на врачей, так и на специалистов среднего медицинского звена. В числе наиболее востребованных специалистов – стоматологи-терапевты, процедурные медсестры и ассистенты зубных врачей.

Многие работают по совместительству в двух-трех компаниях. А в медицине очень высокий процент эмоционального выгорания. Дефицит закрывается не новыми людьми, а переработками, совместительством и расширением зоны ответственности действующих сотрудников. На постоянные переработки жалуются и молодые специалисты.

Работодатели пытаются решить кадровую проблему прежде всего за счет повышения оплаты труда. Так доходы терапевтов и акушеров-гинекологов выросли примерно на 13%, а санитаров – на 15%. При этом «зарплатные аппетиты» младшего медперсонала остаются весьма скромными. Зарплаты в медицине растут, но это не всегда компенсирует уровень нагрузки и ответственности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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