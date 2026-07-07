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Эксперт Пироговского Университета перечислил основные факторы развития кариеса

Причин развития кариеса может быть много, но есть определенные факторы, на которые человек может повлиять и сохранить здоровье зубов. Подробнее о них рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Минздрава России Екатерина Дубровина.

«Кариес возникает по ряду факторов: бактерии, избыток употребления сахаросодержащих продуктов, некачественная гигиена и сниженный иммунитет», – отмечает специалист.

Ротовая полость – благоприятная среда для размножения бактерий, особенно если на поверхности зубов образуется зубной налет вследствие плохой гигиены.

В свою очередь бактерии, которые могут привести к развитию кариеса, передаются несколькими путями – при поцелуях, через бытовые предметы. Например, если мама облизывает ложку, пробуя приготовленную для ребенка еду. Однако развитие инфекционного заболевания – кариес – зависит от перечисленных факторов выше.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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