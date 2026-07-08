В России расширили перечень стратегически значимых лекарств

Правительство РФ добавило 149 лекарств в перечень стратегически значимых. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Решение о расширении перечня было принято на основе предложений, поступивших от производителей. В список вошли жизненно необходимые и важнейшие препараты, медикаменты для лечения некоторых инфекций, социально значимых и представляющих опасность заболеваний.
В дальнейшем полный цикл производства этих лекарств должен быть обеспечен на территории страны. Организация процессов при этом может осуществляться с господдержкой.
Кроме того, медикаменты из списка имеют приоритет при заключении государственных контрактов. Как подчеркнули в правительстве, это способствует стабильности поставок.
Москва, Зоя Осколкова
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