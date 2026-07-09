Невролог из Пироговского Университета развенчивает миф о кофеиновой слепоте

Существует распространенное утверждение, что употребление кофе натощак может привести к так называемой «кофеиновой слепоте» – состояние зрительного перенапряжения или «затуманенности». В Пироговском Университете Минздрава России развенчали этот миф.

«На сегодняшний день нет убедительных сведений о том, что кофе натощак может вызывать «резкий скачок кортизола», который мог бы повреждать миелиновую оболочку нервного волокна у здорового человека. Поэтому связь «кофе → кортизол → демиелинизация» в клинической неврологии точно не определена. При этом кофеин действительно может повышать уровень кортизола. Эффект более выражен: при приеме кофе натощак, на фоне недосыпа, хронического стресса, при приеме в высоких дозах», – поясняет кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Минздрава России Инна Филатова.

Что же касается влияния на миелиновую оболочку нервных волокон, то на ее повреждение чаще всего (и это научно доказано) влияют такие факторы, среди которых хроническое нейровоспаление, аутоиммунные процессы различного генеза, длительное токсическое воздействие, метаболические нарушения, ишемия и митохондриальная дисфункция.

«В реальной клинической практике можно смело утверждать, что прием кофе натощак у определенной категории пациентов может усиливать тревожность, провоцировать тахикардию, ухудшать вариабельность вегетативной нервной системы, повышать глутаматергическую активацию, ухудшать качество сна и косвенно усиливать хронический стрессовый фон. Поэтому более корректно будет следующее утверждение: хроническая стрессовая перегрузка с дисрегуляцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГН-ось) может неблагоприятно влиять на нейроглию и ремилинизацию, а кофеин у определенных пациентов может способствовать усилению этой нагрузки», – отмечает специалист.

Важно отметить, ГГН-ось – это сложная нейроэндокринная система, которая играет ключевую роль в реакции организма на стресс и поддержание гомеостаза. Она обеспечивает адаптацию к внешним и внутренним раздражителям, включая изменения окружающей среды, инфекции, воспаление и повреждение тканей.

Интересен тот факт, что определенная часть исследований показывает улучшение некоторых зрительных функций после приема кофеина, например, динамической остроты зрения и скорости реакции.

«Если же говорить в рамках неврологического аспекта, то кофеин способен ухудшать состояние пациентов с мигренью, тревожными расстройствами, дисавтономией и нарушением сна. И тогда субъективно такие пациенты могут описывать следующие жалобы: «не вижу», «туман», «глаза не фокусируются», «туннельное зрение». Но это функциональные/нейровегитативные феномены, а не процессы демиелинизации», – заключает врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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