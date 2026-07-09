Педиатр перечислил риски употребления роллов для детей

Популярные у россиян роллы не представляют опасности для здоровья взрослого человека при соблюдении условий приготовления и хранения, но для детского желудочно-кишечного тракта это набор нескольких вызовов. О том, какие опасности могут подстерегать малышей при употреблении ролов и как минимизировать риски, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Ольга Тарасова

Роллы – это блюдо, которое в оригинале (японском) включает: рис (заправленный рисовым уксусом, сахаром, солью), нори (сушеные листы морской капусты) и сырую рыбу. В современных адаптациях добавляют огурец, авокадо, сливочный сыр, крабовые палочки, копченую рыбу, креветки, соусы.

Самый опасный пункт – сырая рыба (особенно лосось, скумбрия, окунь, тунец), которая может содержать живые личинки паразитов (анизакиды, дифиллоботриумы). «Да, даже в дорогих ресторанах. Заморозка при -20°C в течение 7 дней убивает большинство паразитов, но вы не можете быть уверены, что ресторан или магазин этот стандарт соблюдал», – поясняет специалист.

Рыба – скоропортящийся продукт, при малейшем нарушении холодовой цепи бактерии размножаются со скоростью «спуска лавины». Последствия для ребенка: острая кишечная инфекция (рвота, понос, температура), а в случае с анизакидозом – острая боль в эпигастрии (личинка впивается в стенку желудка), которая может потребовать эндоскопического удаления. Врач не рекомендует давать сырую рыбу детям до 10-12 лет. Ни в роллах, ни в суши, ни в карпаччо, ни в севиче. Иммунитет детей не так эффективно справляется с паразитарными и бактериальными инфекциями, по сравнению со взрослым.

Как безопасно познакомить ребенка с роллами:

Выбирайте вегетарианские роллы (с огурцом, огурцом и авокадо, с перцем). Это самый безопасный вариант. Или роллы с термически обработанной рыбой – креветка отварная, угорь копченый (копчение – тоже тепловая обработка), краб (имитация или натуральный отварной).

Спрашивайте про свежесть. Ресторан с открытой кухней, большим потоком посетителей и готовыми роллами «под заказ» – лучше, чем суши-бар в торговом центре, где роллы лежат на витрине неизвестно сколько.

Уберите острые и жирные соусы. Ребенку – либо без соуса, либо немного соевого соуса (учитывайте соль).

Подавайте без имбиря и васаби – они раздражают слизистую желудка у детей.

Порция – не больше 3-6 кусочков для ребенка 6-10 лет, в зависимости от размера роллов. Это не основное блюдо, а перекус или часть обеда.

Не давайте роллы на голодный желудок – рис и сыр могут быть тяжеловатыми. Пусть ребенок сначала съест суп или салат.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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