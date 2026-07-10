Врач рассказал о нормах потребления молока для взрослых и детей

Молоко – один из главных источников кальция, который необходим для крепких костей. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали о том, сколько молока нужно пить в день в зависимости от возраста.

«Взрослому здоровому человеку – не более 200-300 мл (1 стакан) в день. Ребенку – до 400-500 мл, но не за один прием», – сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

С возрастом активность фермента лактазы, расщепляющей молочный сахар, снижается. У многих после 20-25 лет выпить стакан молока – значит получить вздутие, урчание, метеоризм и диарею. Это физиологически обусловленная лактазная недостаточность (встречается у 30-50% взрослых в нашей популяции).

Также необходимо помнить, что молоко – это еда, а не питье. Оно содержит жир, белок и лактозу. Пить его как воду (литрами) нельзя – это нагрузка на поджелудочную железу и кишечник.

При этом обезжиренное молоко не решает проблемы. Жир нужен для усвоения кальция. «Обезжиренное молоко – это вода с лактозой и следовым количеством кальция без витамина D. Пользы почти нет», – отмечает специалист.

Кисломолочные продукты (кефир, йогурт) переносятся лучше. Лактобактерии уже частично переработали лактозу. Кефира можно выпить 200-400 мл без последствий даже при легкой лактазной недостаточности.

Не стоит запивать молоком жирную, острую и жареную пищу – получите тяжесть в желудке и изжогу. Пить молоко лучше теплым, маленькими глотками, отдельно от другой еды.

Если хотите поддерживать уровень кальция – ешьте твердый сыр (30 г = примерно столько же кальция, сколько в стакане молока), творог, кунжут, сардины с костями, миндаль. И не забывайте про витамин D (жирная рыба, яйца, солнце).

«Молоко – хороший продукт, но не единственный источник кальция. Поллитра в день для взрослого – уже перебор для большинства. Слушайте свой кишечник. Если он молчит – пейте на здоровье. Если урчит – переходите на кефир или попробуйте безлактозные молочные продукты», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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