«Не бородавки»: врач объяснил, почему нельзя трогать жаб и лягушек

В народе бытует мнение, что контакт с жабами и лягушками может быть причиной бородавок. Врач развенчал этот миф, но предостерег от контакта с земноводными, в первую очередь это опасно для самих животных.

«Основной риск связан с защитными выделениями кожи. У жаб за глазами расположены специальные железы, которые вырабатывают вещества, отпугивающие хищников. При попадании на слизистые оболочки глаз, носа или рта эти выделения могут вызвать раздражение, жжение и воспалительную реакцию. Поэтому после контакта с земноводными не следует трогать лицо и необходимо тщательно вымыть руки», – рассказал доктор ветеринарных наук и профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

При этом бородавки таким образом не передаются, они вызываются вирусом папилломы человека.

«Однако гораздо больший вред контакт с человеком наносит самим жабам и лягушкам. Их кожа очень чувствительна и участвует в процессах дыхания и водного обмена. Остатки кремов, антисептиков, бытовой химии и даже естественные выделения кожи человека могут негативно сказаться на состоянии животного. Кроме того, грубое обращение вызывает у земноводных сильный стресс и может привести к травмам», – подчеркнул врач.

Если вы встретили жабу или лягушку в природе, лучше всего ограничиться наблюдением, рекомендует специалист. «Эти животные играют важную роль в экосистеме, уничтожая большое количество насекомых-вредителей. Поэтому самое безопасное решение и для человека, и для самого животного – не брать его в руки без необходимости», – заключил Руденко.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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