Россияне покупают в интернете непроверенный препарат и пытаются на нем похудеть

Врачи фиксируют новое увлечение россиян: среди тех, ко пытается похудеть, волной набирает популярность новый пептид – ретатрутид. Это так называемый тройной агонист для похудения. Если «Оземпик» действовал на один рецептор, «Терзетта» («Мунджаро») – на два, то новая разработка действует уже на три рецептора GLP-1, GIP и GCGR, влияющие на обмен веществ и липолиз. Препарат активно разрабатывается в США, в Китае, в России. Однако в нашей стране он до сих пор не прошел до конца доклинические исследования и не получил разрешение на официальное использование.

Тем не менее, действующее вещество для инъекций можно приобрести на онлайн платформах, маркетплейсах, на специализированных сайтах. На одном из них РИА «Новый День» нашел как объявлении о продаже разных доз ретатрутида, так и предупреждение о том, что все представленные продукты предназначены исключительно для лабораторных, научно-исследовательских и аналитических целей, что препарат не является лекарственным средствам, не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний, и не могут использоваться человеком или животными в медицинских целях.

Как рассказала «Новому Дню» эндокринолог Эвелина Иванова, люди, которые покупают несертифицированную продукцию, тем более в интернете, делают это исключительно на свой страх и риск. Напомним, что антидота для пептидов всех поколений не существует – в случае, если что-то пойдет не так, пациенту могут в больнице предоставить только симптоматичское лечение, а также капельницы. Однако препарат выводится из организма до месяца, и об этом следует помнить.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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