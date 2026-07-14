Блогеры рекламируют донорство яйцеклеток в Китае. Почему это опасно

В запрещенных соцсетях стало больше рекламы донорства яйцеклеток в Китае – они необходимы для тех, кто не может забеременеть естественным способом и собирается проходить процедуру ЭКО с донорским материалом или подыскивает для этого суррогатную мать. Блогеры рассказывают, что процедура безболезненна, не несет рисков для здоровья, а кандидатки получают возможность не только отправиться в путешествие в Китай, но и заработать. В среднем, обещают порядка 5-6 тысяч долларов, но в некоторых случаях суммы могут быть и больше.

Однако за рекламными обещаниями скрывается реальная опасность для здоровья тех, кто решится на процедуру. Дело в том, что в Китае коммерческое донорство яйцеклеток запрещено. Существует государственная программа, по которой невостребованные ооциты от женщин, которые проходили программу ЭКО, могут быть переданы ожидающим (например, тем, у кого собственный овариальный резерв уже полностью истощен). Но ожидание в такой очереди может растягиваться на годы, поэтому в КНР развит подпольный рынок вспомогательных репродуктивных технологий: женщинам-донорам буквально платят наличкой или криптой, а операции по забору яйцеклеток проводятся тайно.

Блогер Юлия Волошина на своей странице в запрещенной соцсети рассказала, что будучи моделью в Азии, получила предложение стать донором яйцеклеток. Она запросила за услуги 12 тысяч долларов, и покупатели быстро нашлись. Однако очень скоро девушка пожалела о своем решении. В течение нескольких недель до процедуры ей пришлось проходить гормональную терапию, чтобы вызвать созревание не одной, а нескольких яйцеклеток. В итоге у девушки произошло распространенное в таких ситуациях осложнение – гипертсимуляция яичников. Сама пункция, по ее словам, была относительно безболезненной и быстрой, около 20 минут под общим наркозом, однако восстановление после забора ооцитов было трудным. По словам Волошиной, при подготовке к пункции ооцитов ей сделали больше уколов гормона, чем следовало, чтобы взять не 20 фолликулов, как изначально было оговорено, а 40, с тем, чтобы продать их другой бесплодной паре. Из-за гиперстимуляции в брюшной полости стала скапливаться жидкость, девушка страдала от сильных болей, у нее было нарушено мочеиспускание, в конечном счете, она была госпитализирована в городскую клинику, где провела две недели. Жидкость из брюшной полости ей сливали через прокол.

Отметим, что к донорам яйцеклеток предъявляют массу требований – это должны быть девушки до 30 лет, как правило, не ниже 165 см, не имеющие заболеваний. При этом гарантий, что они будут здоровыми после пункции в Китае, донорам не дают. Все операции, поскольку это нелегально, проводятся без договора.

Добавим, что в России тоже существует донорство яйцеклеток, но оно законное. Процедура регулируется приказом Минздрава РФ № 803н от 31 июля 2020 года «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий». К программам допускаются только женщины от 21 до 35 лет, здоровые, у которых есть хотя бы один ребенок. Гипертсимуляция также возможна, но так как процедура проводится легально, то врачи более ответственно подходят к ней.

Добавим, что к забору ооцитов нередко прибегают женщины для себя, например, если они моложе 35 лет, но еще не встретили будущего мужа, с которым хотели бы завести детей. В таком случае клиники предлагают услугу пункции и хранения яйцеклеток. Их число – овариальный резерв – у каждой женщины ограничен и заложен еще в эмбриональном периоде, то есть когда сама женщина еще находится в животе у своей матери. В отличие от мужчин, у которых сперматозоиды обновляются регулярно примерно раз в три месяца в течение жизни. Однако у представителей обоих полов «поломки» генетического материала становятся все чаще после наступления 35 лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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