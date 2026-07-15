Эксперт Пироговского Университета предупредил об опасности просроченных лекарств

При хранении лекарств в домашней аптечке особое внимание стоит уделить срокам годности препаратов. Некоторые медикаменты по истечении указанной на упаковке даты теряют свою эффективность, другие же могут стать опасными для здоровья.

«Основная причина, почему важно следить за сроком годности лекарств – это снижение эффективности. С течением времени действующее вещество в лекарстве разрушается и вступает в химические реакции (окисляется, гидролизуется и т.д.). После истечения срока годности производитель не гарантирует, что лекарство содержит заявленное количество активного вещества. Оно может содержать 80%, 50% или даже меньше», – поясняет преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Минздрава России Марина Рудакова.

Кроме того, при распаде основного вещества могут образовываться новые, потенциально токсичные соединения. Особенно это касается антибиотиков, инсулинов, вакцин, нитроглицерина, а особенно жидких форм лекарств (сиропы, суспензии, капли), кремов, мазей, и глазных капель, так как в них могут размножаться микроорганизмы.

Помимо срока годности, на некоторых препаратах (глазные/ушные капли, сиропы, инсулины) также указан срок использования после вскрытия. «Такой срок годности необходимо строго соблюдать, даже если общий срок годности не истек. И всегда стоит помнить, что прием лекарства, просроченного на 1-2 месяца, с большой вероятностью будет просто неэффективен. А вот прием лекарства, просроченного на несколько лет – это вполне реальные риски для здоровья», – подчеркнула специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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