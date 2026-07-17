Врач объяснил, как предотвратить молочницу у новорожденных

Молочница у новорожденных появляется нередко и негативно сказывается на здоровье малыша. О том, как распознать кандидоз, а также какие меры профилактики стоит предпринять, рассказала ассистент ДПО кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского Университета Минздрава России Василиса Авраменко.

«Тяжело протекает системная инфекция, когда грибок распространяется с кровью по всем органам, в таком случае ребенка лечат в больнице (нередко в отделении реанимации). Легко протекает локальная грибковая инфекция – когда грибковая флора размножается на коже (чаще всего в кожных складках (любых), чаще – под подгузником, так называемый «пеленочный дерматит») или слизистых (чаще всего – в ротовой полости). В таком случае ребенка лечат на дому, назначают местные противогрибковые средства (кремы, растворы/ суспензии для местной обработки слизистых)», – поясняет специалист.

По словам Авраменко, в любом случае для корректного назначения лечения необходимо обратиться на очный осмотр к неонатологу или педиатру (в зависимости от возраста ребенка – новорожденный или грудничок).

Причинами молочницы во рту у ребенка может быть молочница груди у мамы (в случае грудного вскармливания и отсутствия лечения мамы грибковая флора может передаваться ребенку во время кормления; если же первым заболел ребенок, то молочница может, наоборот, передаться от ребенка к маме – поэтому лечим всегда и маму, и ребенка). Второй и самой главной причиной молочницы ребенка на слизистой полости рта является использование соски, бутылки для кормления. В случае длительного использования и отсутствия необходимой обработки материал пустышки и бутылки становится благоприятной средой для роста грибковой микрофлоры.

«Причиной кандидоза кожи под подгузником является дефект ухода, несвоевременная смена памперса. В наполненном подгузнике меняется кислотность окружающей среды в щелочную сторону, что создает благоприятные условия для размножения Candida albicans», – отмечает эксперт. Примечательно, что на риск развития кандидоза не влияет состав грудного молока, питание матери, прием лекарственных препаратов матерью (в том числе антибиотиков).

Профилактикой кандидоза является правильный уход (в том числе «воздушные ванны») и подбор детских средств для подмывания и купания, своевременная обработка (мытье) вспомогательных средств для кормления (пустышки, бутылки и т.д.).

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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