Офтальмолог опроверг миф о том, что без очков глаза «тренируются», а зрение восстанавливается

Несмотря на стремительное развитие офтальмологии, один из самых устойчивых мифов о зрении продолжает передаваться из поколения в поколение: якобы очки ухудшают зрение, а отказ от них позволяет глазам «натренироваться» и восстановить утраченную остроту зрения. С научной точки зрения это утверждение не соответствует действительности, отметила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

«Очки не лечат и не портят зрение. Их основная задача – компенсировать существующую оптическую ошибку глаза и обеспечить четкое изображение на сетчатке. Если у человека есть близорукость, дальнозоркость или астигматизм, очки помогают фокусировать световые лучи правильно. Снятие очков не устраняет причину нарушения рефракции, а лишь возвращает человека к размытым изображениям», – поясняет специалист.

Истоки мифа во многом связаны с субъективными ощущениями пациентов. Например, человек с близорукостью после длительного ношения правильно подобранных очков начинает гораздо лучше воспринимать окружающий мир. Когда он снимает очки, контраст между четким и размытым изображением становится особенно заметным, и может возникнуть ложное впечатление, что зрение ухудшилось именно из-за коррекции. На самом деле человек просто привык видеть максимально возможное качество изображения.

Существуют и возрастные изменения зрения, которые некоторые люди ошибочно связывают с ношением очков. После 40-45 лет практически у всех развивается пресбиопия – естественное снижение способности глаза фокусироваться на близком расстоянии, в связи с уплотнением слоев хрусталика. Потребность в очках для чтения в этом возрасте является нормальным физиологическим процессом и не имеет отношения к тому, носил человек очки ранее или нет.

Научные исследования также не подтверждают, что правильно подобранная оптическая коррекция ускоряет ухудшение зрения. Более того, современные данные свидетельствуют, что отсутствие коррекции в ряде случаев может иметь негативные последствия. Особенно это касается детей и подростков. Некорригированная близорукость приводит к постоянному зрительному напряжению, снижению качества обучения и может способствовать прогрессированию миопии.

Особую опасность миф представляет для родителей. Некоторые сознательно отказываются от назначения очков ребенку, надеясь, что глаза «сами научатся работать». Однако зрительная система ребенка находится в процессе формирования. Если мозг длительное время получает нечеткое изображение, это может привести к развитию амблиопии – так называемого синдрома «ленивого глаза», при котором зрительные функции формируются неполноценно.

Важно понимать и различие между мышцами глаза и оптическими характеристиками глазного яблока. Иногда сторонники отказа от очков сравнивают зрение с физической подготовкой: если тренировать мышцы, они становятся сильнее. Однако большинство нарушений рефракции связаны не со слабостью глазных мышц, а с анатомическими особенностями глаза – его длиной, формой роговицы или состоянием хрусталика. Поэтому «тренировка без очков» не способна устранить причину близорукости или астигматизма.

Современная офтальмология рассматривает очки как безопасный и эффективный инструмент коррекции зрения. Они помогают снизить зрительное напряжение, повысить качество жизни, улучшить работоспособность и безопасность человека в повседневной деятельности.

«Поэтому ответ на вопрос, портят ли очки зрение, однозначен: нет. Намного опаснее отказ от необходимой коррекции под влиянием распространенных заблуждений. При любых изменениях зрения следует ориентироваться не на мифы, а на рекомендации специалиста и результаты полноценного офтальмологического обследования», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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