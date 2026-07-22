Кардиолог рассказала о главной пользе отказа от курения

Полный отказ от курения – лучшее лекарство для сердца и шанс продлить жизнь. Об этом заявила заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Елена Резник.

«Как практикующий кардиолог, могу с уверенностью сказать: курение оказывает колоссальное влияние на сердечно-сосудистую систему, наносит огромный вред здоровью. У курящих пациентов в 2-4 раза возрастает риск развития ишемической болезни сердца, а инфаркт миокарда у курильщика развивается в более молодом возрасте», – пояснила специалист.

Курение приводит к преждевременному старению сердечно-сосудистой системы и ассоциируется с удвоенным риском ишемического инсульта, а также увеличивает риск заболевания перифирических артерий в 3-6 раз.

Дело в том, что курение вызывает воспаление, активацию оксидативного стресса, увеличивает агрегацию тромбоцитов, повреждает эндотелий, способствует развитию эндотелиальной дисфункции, атеросклероза, активирует симпато-адреналовую систему.

«По последним данным, отказ от курения снижает риск смерти заметнее, чем другие медикаментозные вмешательства. Во всех кардиологических рекомендациях прописан полный отказ от курения. Он оказывает благоприятное воздействие на организм, даже если пациент длительное время курил и независимо от прибавки веса», – отмечает кардиолог.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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