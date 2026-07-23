Врач объяснил, почему избыток соли повышает риск гипертонии

Артериальная гипертония может возникнуть в любом возрасте. Врачи выделяют несколько факторов, которые повышают риски. Об этом рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Избыточное употребление соли является одним из ключевых пищевых факторов риска повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Слишком большое содержание соли и натрия в пище способствует задержке воды в организме, повышению объема циркулирующей крови, что увеличивает нагрузку на почки и приводит к повышению артериального давления», – отмечает доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Вера Ларина.

Каждый человек может самостоятельно контролировать уровень артериального давления, массу тела, окружность талии, а при подтверждении диагноза артериальной гипертензии – необходимо принимать медикаментозные препараты, рекомендованные врачом, для предотвращения развития жизнеугрожающих осложнений.

Важнейшая роль в профилактике артериальной гипертензии принадлежит: следованию принципам здорового образа жизни (здоровое питание и ограничение соли, «фастфуда», регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек); контролю за показателями, отражающих состояние здоровья человека; регулярным профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации.

Врач рекомендует отказаться от чрезмерного употребления соли и продуктов ее содержащих (полуфабрикаты, переработанные и консервированные продукты, колбасные изделия, копчености, маринады, кетчуп, соусы), а также избавиться от привычки досаливать пищу и убрать со стола солонку.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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