Врач рассказал, можно ли есть клубнику, по которой прополз слизень

На ягодах клубники довольно часто можно заметить слизней. О том, как в этом случаев поступить – выбросить ягоду или достаточно промыть ее, рассказал специалист Пироговского Университета Минздрава России.

«Слизни живут в условиях высокой влажности, постоянно контактируют с почвой, разлагающимися растительными остатками, экскрементами животных и птиц. Во время передвижения они собирают на поверхность тела и слизь различные бактерии, грибки и паразитов», – поясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского Университета Наталья Миропольская.

Важно понимать: слизень нельзя считать переносчиком какой-то одной конкретной инфекции. Скорее он является своеобразным «транспортом» для микроорганизмов, которые уже присутствуют в окружающей среде. На поверхности овощей и ягод после контакта со слизнем теоретически могут оказаться кишечные бактерии, а также яйца некоторых паразитов, если они присутствовали в почве. Вероятность заражения зависит не столько от самого слизня, сколько от санитарного состояния участка и от того, насколько тщательно будут обработаны продукты перед употреблением.

«Распространено мнение, что слизь слизня сама по себе токсична или содержит опасные инфекции. На самом деле это не так. Слизь выполняет защитную функцию для самого моллюска и не является ядом для человека. Однако именно в ней могут временно задерживаться микроорганизмы, попавшие из окружающей среды. Поэтому проблему представляет не слизь как таковая, а возможное микробное загрязнение», – отмечает специалист.

В большинстве случаев клубнику после слизней есть можно, если ягода сохранила целостность. Если на поверхности остался только след слизи, достаточно тщательно промыть ягоды под проточной водой. Для более качественного удаления загрязнений можно сначала на несколько минут замочить урожай в чистой прохладной воде, затем аккуратно промыть каждую ягоду. Использовать для этого бытовую химию, мыло, средства для мытья посуды или дезинфицирующие растворы не следует – они могут оставить остатки на поверхности продуктов и принести больше вреда, чем пользы.

Если повреждение небольшое и поверхностное, его можно полностью удалить вместе с окружающей мякотью, захватив небольшой запас неповрежденной ткани. После этого овощ необходимо тщательно промыть. Но если слизень долго находился внутри плода, мякоть стала мягкой, появились признаки гнили, неприятный запах или изменения цвета, такой овощ лучше не использовать. Дело не столько в слизне, сколько в том, что через повреждение внутрь быстро проникают бактерии и плесневые грибы, которые начинают активно размножаться.

Москва, Зоя Осколкова