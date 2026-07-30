Гастроэнтеролог предупредила об опасностях bubble tea: от удушья до проблем с кишечником

Чай с шариками тапиоки, который стал популярен в последнее время, может нести определенные риски для здоровья, в особенности для детей. Подробнее об этом рассказала гастроэнтеролог, нутрициолог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета Минздрава России Екатерина Титова.

В первую очередь речь идет о риске удушья (асфиксии). «Шарики bubble tea достаточно крупные и вязкие, поэтому при быстром глотании или разговоре во время еды они могут попасть не в пищевод, а в дыхательные пути. Это приводит к частичной или полной закупорке глотки или трахеи, что требует немедленной помощи. У детей этот риск особенно высок: их дыхательные пути уже, а кашлевой рефлекс может быть недостаточно развит», – поясняет специалист.

Кроме того, крахмалистые шарики при контакте с жидкостью значительно увеличиваются в объеме. Если съесть большое количество шариков, особенно не пережевывая и запивая небольшим объемом воды, они могут слипнуться и образовать плотный комок. Такой комок способен вызвать замедление или остановку продвижения пищи по кишечнику, что проявляется болями в животе, вздутием, тошнотой и запором. В тяжелых случаях требуется медицинская помощь.

«Детям до 4-5 лет bubble tea давать не рекомендуется. Если ребенок все же ест шарики, необходимо следить, чтобы он тщательно их пережевывал и не разговаривал во время еды», – подчеркнула врач.

В одном напитке bubble tea может содержаться 600-700 ккал и большое количество сахара. Это «пустые» калории: напиток не заменяет полноценную еду по питательной ценности. Употреблять его стоит как десерт – изредка, а не как замену приему пищи.

Сочетание сахара и кофеина вызывает быстрый прилив энергии, но через 1-1,5 часа наступает резкий спад. Чтобы избежать этого, после такого напитка лучше прогуляться или заняться физической активностью.

Москва, Зоя Осколкова