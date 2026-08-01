Гастроэнтеролог объяснила пользу зернового хлеба для кишечника и мозга

Зерновой хлеб относят к категории полезных продуктов. В чем именно заключается его польза для здоровья, рассказала гастроэнтеролог, нутрициолог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета Минздрава России Екатерина Титова.

«Все зависит от муки, которая содержит ценные элементы – и они действительно полезны. Речь идет прежде всего о клетчатке зерна, которая отличается от клетчатки белого хлеба – она работает иначе. Современная медицина действительно уделяет этому большое внимание. Клетчатка важна как для кишечника, так и для мозга, поскольку кишечник напрямую связан с общим состоянием организма», – поясняет специалист.

Когда мы едим зерновой хлеб, наша микробиота вырабатывает большое количество бутирата. Бутират – это вещество, которое опосредованно влияет на наше самочувствие. Он укрепляет слизистую оболочку кишечника, защищает ее, способствует ее восстановлению и росту. А там, где здоровый кишечник, – там и нормальный синтез питательных веществ, и, соответственно, мозг получает качественные ресурсы.

Такая клетчатка, особенно в хлебе на закваске, дает дополнительные преимущества. В закваске присутствуют лактобактерии, и в процессе ферментации частично разрушается фитиновая кислота, содержащаяся в зерне. Это важно, потому что фитиновая кислота относится к антинутриентам – она может снижать усвоение минералов, например, железа. В процессе ферментации ее влияние уменьшается, и минералы становятся более доступными.

«Таким образом, человек получает больше пользы, но при этом важно учитывать индивидуальные особенности. Есть люди с непереносимостью – у них могут возникать вздутие и дискомфорт. Это может быть связано с состоянием кишечника, например, с синдромом избыточного бактериального роста. Поэтому важно отслеживать реакцию организма», – подчеркнула врач.

Что касается влияния на уровень глюкозы и жиров: за счет клетчатки замедляется всасывание, что помогает снизить резкие скачки глюкозы и инсулина. Кроме того, клетчатка частично связывает жиры в кишечнике, влияя на их усвоение. В результате уровень сахара в крови становится более стабильным, а чувство сытости сохраняется дольше.

Москва, Зоя Осколкова