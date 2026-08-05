Соцфонд рассказал о максимальной выплате по больничному

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет 6827,40 рублей в день. Об этом сообщает Соцфонд России.

При расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля.

Согласно данным фонда, минимальный размер выплаты за один день составляет 873,97 рубля, если в месяце 31 день, 903,10 рубля – при 30 днях и 967,61 рубля – при 28 днях.

Информацию об открытии, продлении и закрытии больничного можно посмотреть на портале Госуслуг в разделе «Здоровье», напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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