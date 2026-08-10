В Пироговском Университете указали на риски обострения аллергии в августе

О весеннем обострении аллергических реакций знают многие, но с наступлением лета риски для аллергиков только возрастают. О том, какие растения могут представлять опасность, рассказал гематолог, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета Минздрава России Андрей Корсунов.

«Многие пациенты ошибочно считают, что пик аллергии заканчивается вместе с тополиным пухом. Это распространенное заблуждение. Пух является всего лишь переносчик пыльцы злаковых трав, которые активно пылили в июне. Но в июле эстафету принимают другие растения, – поясняет специалист. – Июль – это время, когда еще держатся злаковые (тимофеевка, овсяница, ежа, мятлик). Они, конечно, уже на излете, но для чувствительных людей их пыльца все еще представляет угрозу. Особенно в первой половине месяца»

Август является часом икс для аллергиков в средней полосе и на юге. Начинают цвести сорные травы:

Полынь, в свою очередь, главный аллерген центральной России. Ее пыльца мельчайшая, летучая и очень агрессивная.

Амброзия – проблема южных регионов (Краснодарский край, Ростовская область, Крым). Но, к сожалению, она активно мигрирует на север и уже встречается в Подмосковье.

Лебеда и крапива – тоже вносят свой вклад, хотя их аллергенность ниже.

«Поэтому, если ваш ребенок (или вы сами) начинаете чихать и чесать глаза именно в конце лета – с высокой вероятностью виноваты именно эти травы», – отметил Корсунов.

При этом сухая, жаркая, ветреная погода – это идеальный сценарий для распространения пыльцы. Растения в стрессе начинают пылить интенсивнее, пыльца становится более легкой, и ветер разносит ее на десятки километров. Концентрация в воздухе зашкаливает, и симптомы обостряются у всех, кто предрасположен.

«Дождливая погода наш временный спаситель. Дождь прибивает пыльцу к земле, и мы получаем передышку на несколько часов. Но будьте внимательны: после дождя, если он был несильным, концентрация может даже кратковременно возрасти из-за разрыва пыльцевых зерен», – рассказал гематолог.

Утренние часы являются пиком пыления. Поэтому классический совет «погулять с ребенком утром, пока не жарко» для аллергика – это самая вредная рекомендация. Лучше выходить вечером, после захода солнца.

Москва, Зоя Осколкова