В Пироговском Университете объяснили, почему нельзя терпеть высокое давление

Многие люди считают, что высокое давление можно «перетерпеть», но это является изначально неверным мнением. Артериальная гипертензия является фактором риска многих более серьезных заболеваний. Об этом рассказал старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Максим Яровой.

«Артериальная гипертензия является одним из самых часто встречающихся заболеваний сердечно-сосудистой системы в мире. В большинстве с этой патологией сталкиваются люди старшего возраста, однако для населения молодого и среднего возраста данное состояние также не является редкостью», – отмечает специалист.

Человек, зарегистрировавший у себя повышение артериального давления более 140/90 мм рт. ст. должен обратиться к врачу для дальнейшего обследования и назначения терапии. Все пациенты, у которых стоит диагноз артериальная гипертензия, должны принимать назначенные им препараты и изменить свой образ жизни.

Главной целью лечения артериальной гипертензии является поддержание нормального уровня артериального давления у пациента путем приема длительно действующих антигипертензивных препаратов.

«Также стоит отметить, что при обнаружении у себя крайне высоких цифр артериального давления пациент не должен самостоятельно принимать быстродействующие антигипертензивные препараты, так как это чревато различного рода осложнениями. В таком случае больной должен обратиться к врачу для коррекции терапии», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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