Сидячая работа или весь день «на ногах»: эксперт объяснил, что вреднее для вен

Офисные сотрудники уверены, что варикоз развивается из-за долгого сидения. Продавцы, хирурги и мастера барбершопов убеждены, что всему виной многочасовое стояние. В Пироговском Университете Минздрава России объяснили, что самым главным врагом вен является неподвижность.

«На самом деле опасны оба варианта, если они продолжаются слишком долго без движения. Наши вены работают не сами по себе. Главным помощником венозного кровообращения является, так называемая, «мышечная помпа» голени. Во время ходьбы мышцы сокращаются и буквально выталкивают кровь вверх по глубоким венам голени, к сердцу, а венозные клапаны препятствуют обратному току крови вниз. Если мышцы долго не работают, кровь начинает застаиваться в венах, увеличивается давление на их стенку и клапанный аппарат», – пояснил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ИНОПР Пироговского Университета Виталий Сорокин.

Варикозная болезнь чрезвычайно распространена. По данным крупных популяционных исследований, признаки варикозной болезни выявляются примерно у 30-40% взрослых, а распространенность увеличивается с возрастом.

«При длительном сидении мышцы голени практически не сокращаются. С другой стороны, при длительном неподвижном стоянии ситуация очень похожая: мышцы также остаются малоактивными, однако к этому добавляется повышенное гидростатическое давление в венах нижних конечностей, поэтому многие люди к вечеру отмечают тяжесть, чувство «распирания» и появление отеков нижних конечностей, в основном стоп. Смена положения с сидячего на стоячее во время работы не является решением проблемы – наоборот: стояние более двух часов подряд может даже сопровождаться увеличением риска нарушений венозного кровообращения, включая варикозную болезнь», – отмечает специалист.

Крупный метаанализ 37 исследований о влиянии условий труда на заболевания вен показал, что длительное (более 3-4 часов в день) стояние на ногах достоверно связано с повышенным риском развития варикозной болезни. В тоже время убедительных доказательств того, что именно сидячая работа сама по себе вызывает варикозную болезнь нижних конечностей пока не получено. Гораздо большую роль играет именно длительная статическая нагрузка без движения.

К счастью, профилактика варикозной болезни достаточно проста – каждые 40-60 минут желательно менять положение тела, пройтись хотя бы 2-3 минуты, выполнить несколько подъемов на носки или перекатов с пятки на носок. Даже такие короткие упражнения активируют мышечную помпу и значительно улучшают венозный отток. Полезны регулярная ходьба, плавание, велосипед, контроль массы тела и, при необходимости, правильно подобранный компрессионный трикотаж.

«Если появились тяжесть в ногах, вечерние отеки, сосудистые «звездочки» или расширенные подкожные вены, не стоит ждать осложнений. Современная сосудистая хирургия позволяет лечить варикоз малоинвазивными методами, зачастую без госпитализации и длительной реабилитации», – подчеркнул Сорокин.

Главный вывод прост: для вен вредно не сидеть и не стоять. Наиболее опасна неподвижность. Поэтому, лучшая профилактика варикозной болезни – регулярно двигаться в течение рабочего дня. Иногда, несколько минут ходьбы приносят венам гораздо больше пользы, чем целый день, проведенный стоя.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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