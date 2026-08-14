Эксперт Пироговского Университета: диета не лечит акне, но влияет на его тяжесть

В Пироговском Университете Минздрава России объяснили, как питание влияет на акне у подростков и какие продукты усиливают высыпания на коже.

«Акне – это генетически детерминированное заболевание. Если у родителей в подростковом возрасте была проблемная кожа, сальные железы ребенка с большой вероятностью будут так же остро реагировать на гормональные перестройки. Никакая строгая диета эту генетику не отменит и волшебным образом высыпания не уберет», – рассказала ассистент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского Университета Екатерина Цыганкова.

Однако питание может существенно влиять на тяжесть процесса. Современные исследования сместили фокус: главный триггер не в жирной или острой пище, как считалось раньше, а в продуктах с высоким гликемическим индексом. Сладкая газировка, выпечка из белой муки и быстрые углеводы вызывают резкий скачок инсулина. Это повышает уровень инсулиноподобного фактора роста (IGF-1), заставляя сальные железы вырабатывать больше себума и ускоряя закупорку пор.

Второй доказанный фактор риска – молочные продукты, особенно обезжиренное молоко. В нем содержатся естественные гормоны и факторы роста, которые могут усиливать воспаление и выработку себума, обостряя течение акне.

Кроме того, отдельную и очень серьезную опасность представляет сывороточный протеин (whey protein), который так любят подростки, начинающие заниматься в тренажерном зале. Это мощнейший стимулятор выработки того самого IGF-1, и он нередко становится причиной внезапных, тяжелых обострений акне на фоне, казалось бы, здорового образа жизни.

Превращать рацион подростка в череду жестких запретов нельзя, подчеркивает эксперт. Растущему организму критически нужны ресурсы. Строгие диеты ведут к дефициту нутриентов, а постоянный контроль над едой провоцирует психологический стресс. Стресс, в свою очередь, повышает уровень кортизола, который сам по себе является мощным триггером для сальных желез и ухудшает состояние кожи. Грамотнее не запрещать, а добавлять: источники омега-3 (жирная рыба, орехи) обладают мягким противовоспалительным действием, а клетчатка из овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

«Важно понимать: коррекция питания – это вспомогательная, а не основная мера. Попытки «вылечить» акне одной лишь диетой часто приводят к потере драгоценного времени. А время при акне – это риск формирования атрофических рубцов (постакне) и стойкой поствоспалительной пигментации, которые потом корректировать гораздо сложнее и дороже, чем саму активную сыпь», – отмечает специалист.

Диета работает как надежный фундамент, на котором строится медицинское лечение, но она никогда не должна быть его полной заменой. Она не отменит необходимость в грамотно подобранной наружной терапии (например, адапален или бензоилпероксид) или системном лечении при средних и тяжелых формах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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