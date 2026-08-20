Новорожденных начнут обследовать еще на шесть редких патологий

Программу неонатального скрининга новорожденных в России планируют расширить с 2027 года, чтобы проверять младенцев еще на шесть редких наследственных заболеваний. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.
«Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний», – цитирует ее слова РИА «Новости».
В скрининг добавят обследования на болезнь Помпе, мукополисахаридоз первого типа, болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика типа А/В и болезнь Краббе.
С апреля этого года новорожденных начали проверять дополнительно на два заболевания: Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.
Раннее диагностирование серьезных патологий помогает назначить эффективное лечение еще до клинических проявлений и предотвратить тяжелые осложнения у ребенка.
Москва, Наталья Петрова
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