Пульмонолог дал советы по защите от грязного воздуха

При росте концентрации вредных веществ в воздухе значительное ухудшается самочувствие людей не только с хроническими заболеваниями, но и считающих себя полностью здоровым. О том, как минимизировать негативные эффекты, рассказала пульмонолог, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Мария Уянаева.

«Из-за увеличения количества выхлопных газов, промышленного дыма, пыли уменьшается содержание кислорода в воздухе, а значит ухудшается его качество вдыхаемого нами воздуха», – поясняет специалист.

В первую очередь необходимо ограничить интенсивные физические нагрузки вне помещений, так как во время физических нагрузок учащается дыхание, в легких попадает большое количество вредных частиц.

Также регулярно проветривайте помещение. Лучше это делать в период меньшей загрязненности: в утренние и вечерние часы. Улучшить качество воздуха поможет частая влажная уборка и использование увлажнителей.

Кроме того, необходимо соблюдать питьевой режим и стоит скорректировать пищевой рацион: увеличить долю продуктов, богатых антиоксидантами (фрукты, овощи, ягоды, зелёный чай). Рекомендуется ограничить жирную пищу, сладости, полуфабрикаты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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