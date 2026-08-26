Не панацея, но вспомогательный метод: врач назвал пользу от занятий йогой

Занятия йогой могут быть полезны для общего оздоровления организма. Однако воспринимать йогу как панацею от всех болезней не стоит. Об этом рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ульяна Махова.

«Как врач-терапевт, я часто сталкиваюсь с вопросами пациентов о немедикаментозных методах поддержания здоровья. Йога, будучи одной из самых популярных практик в мире, часто окружена как чрезмерным энтузиазмом, так и необоснованным скептицизмом», – отмечает специалист.

Йога не является «панацеей» и не может заменять базисную медикаментозную терапию при тяжелых соматических заболеваниях. Однако она является научно обоснованным, эффективным и безопасным (при правильном подходе) адъювантным методом. Наиболее сильные доказательства эффективности йоги существуют для уменьшения хронической боли в пояснице, снижения артериального давления и факторов сердечно-сосудистого риска, коррекции легких тревожных и депрессивных состояний, а также улучшения гликемического контроля при сахарном диабете второго типа.

Необходимо учитывать, что йога – это физическая нагрузка, которая имеет свои риски: случаи травм, связанных с йогой (растяжения, грыжи межпозвонковых дисков, повреждения связок), чаще всего из-за неправильной техники или чрезмерной нагрузки.

«Если вы рассматриваете йогу как часть терапии, обсудите это с лечащим врачом для исключения противопоказаний и выбирайте сертифицированных инструкторов, имеющих опыт работы с людьми, имеющими ваши особенности здоровья (например, инструкторов по йогатерапии)», – советует эксперт.

Москва, Зоя Осколкова