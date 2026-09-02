В РФ придут новые штаммы гриппа, к которым у населения нет иммунитета

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старте в России кампании по вакцинации от гриппа. Поставки вакцины от гриппа начались во все регионы страны. По словам Поповой, состав вакцин на предстоящий эпидсезон полностью обновится. Она предупредила, что в Россию придут новые штаммы гонконгского и свиного гриппа, к которым у граждан может не быть должного иммунитета.

Руководитель Роспотребнадзора рассказала, что в 2026 году по международным рекомендациям экспертов в вакцинах от гриппа заменены все три компонента. «Компонент гриппа А(H1N1) пандемического 2009 года, компонент гриппа А(H3N2) и компонент гриппа В. Редкий случай, когда одновременно меняются все три компонента, и в этом году это именно так», – сказала она журналистам на Восточном экономическом форуме.

Попова также отметила, что в Россию, скорее всего, придут два геноварианта гриппа, к которым у населения нет иммунитета, передает ТАСС. По ее словам, в период лета в северном полушарии в южном полушарии наблюдались «серьезные эпидосложнения по гриппу». «На американском, южноамериканском континенте наблюдался подъем заболеваемости гриппом A (H3N2)», – уточнила Попова. А в азиатской части мира, по ее словам, регистрировался рост заболеваемости гриппом A (H1N1) с пандемическим потенциалом 2009 года.

«К нам могут прийти, и, скорее всего, придут, оба варианта гриппа, притом эти оба варианта, сменившихся штамм, и в котором, скорее всего, у наших с вами сограждан должного иммунитета нет», – рассказала Попова. Она подчеркнула, что россиянам важно вакцинироваться для формирования иммунитета.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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