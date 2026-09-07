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Врач развеял миф об универсальной норме воды

Многие уверены, что человек должен пить не менее 2,5 литра воды ежедневно. В Пироговском Университете объяснили, откуда взялась такая цифры и почему это утверждение является заблуждением.

«Все началось с отчета американских ученых в 1945 году. В документе действительно фигурировала эта цифра, но с важной оговоркой: учитывалась вся жидкость, включая ту, что мы получаем из продуктов питания и неалкогольных напитков. Позже это условие было утеряно, и рекомендация трансформировалась в заблуждение о «2,5 литров в день»», – поясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Минздрава России Екатерина Дубровина.

Понятие «универсальной нормы» воды – это миф. Потребность организма в жидкости динамична и определяется индивидуальными особенностями: антропометрическими данными, уровнем метаболизма при физических нагрузках, внешними климатическими условиями, состоянием здоровья и составом ежедневного рациона.

«Чем крупнее человек, тем больше жидкости ему требуется, чем выше активность и интенсивнее тренировка, увеличивается потребность в воде, в жаркую или сухую погоду пить нужно чаще; беременность, хронические болезни и прием медикаментов могут менять норму, а овощи и фрукты в рационе восполняют нехватку жидкости», – заключает специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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