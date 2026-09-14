Россия усиливает санитарный контроль на границах из-за Эболы

Роспотребнадзор усиливает санитарный контроль связи с распространением лихорадки Эбола. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Хочу поблагодарить сотрудников пограничной службы. Они очень быстро отреагировали на все наши предложения и очень тщательно, плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Российскую Федерацию даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. И, конечно же, мы усилили контроль на границе», – сказала Попова в беседе с РИА «Новости».

В настоящее время отслеживается состояние здоровья прибывающих в РФ. При выявлении повышенной температуры или других признаков ухудшения самочувствия человека госпитализируют.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора оказывают помощь Уганде, где ситуация с распространением Эболы наиболее сложная. Также в Африку передали российские тест-системы для диагностики заболевания, в том числе для выявления редкого циркулирующего штамма Бундибугио.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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