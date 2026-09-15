В Пироговском Университете объяснили, нужно ли кипятить воду из-под крана

Вода из-под крана не всегда соответствует санитарным нормам, поэтому есть мнение, что ее качество можно улучшить кипячением. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, когда воду стоит прокипятить, а от каких опасностей не спасет даже кипячение.

Безопасность воды определяется прежде всего результатами лабораторного контроля конкретной системы водоснабжения, а не только географическим расположением населенного пункта. Для питьевой воды нормируются микробиологические, химические, паразитологические и другие показатели. «Поэтому в большинстве случаев, если речь идет о централизованном водоснабжении и вода соответствует санитарным нормативам, сам факт того, что она набрана из-под крана, не означает, что ее обязательно нужно кипятить», – отмечает кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина ИМД Пироговского Университета Мария Молчанова.

Однако есть важный нюанс: качество воды на выходе с водоканала и качество воды, которая в итоге попадает в конкретную квартиру, – не всегда одно и то же. На состав воды могут влиять состояние внутридомовых труб и особенности распределительной сети. Именно поэтому контроль проводится в том числе непосредственно в точках потребления.

«Если вода имеет необычный цвет, запах или вкус, содержит осадок либо появились официальные сообщения о проблемах с водоснабжением, пить ее без дополнительной обработки не стоит до выяснения причин», – подчеркивает специалист.

По словам Молчановой, кипячение не является универсальным способом улучшить любую водопроводную воду. Это эффективно с точки зрения обеззараживания, но оно не удаляет все возможные химические загрязнители. Кроме того, при нагревании временная жесткость может уменьшаться за счет выпадения части солей в осадок, что и приводит к появлению накипи в чайнике.

«Поэтому главный ориентир для потребителя – не рассказы о том, что «в нашем регионе вода жесткая», а официальные данные о качестве воды именно в конкретной системе водоснабжения. Роспотребнадзор проводит лабораторный контроль, а результаты исследований используются для оценки безопасности питьевой воды», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова