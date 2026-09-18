В Пироговском Университете оценили эффект антиоксидантов для снижения веса

Антиоксиданты – это вещества, защищающие клетки от окислительного стресса, вызванного избытком активных форм кислорода. Но их роль не ограничивается «защитой»: современные исследования показывают, что они могут влиять на аппетит, обмен веществ и жировые отложения. Об этом рассказал ассистент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского Университета, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ Пироговского Университета Денис Борозденко.

«Антиоксиданты, особенно полифенолы (содержатся в чае, ягодах, какао, овощах), влияют на гормоны, управляющие чувством голода и сытости. Они модулируют выработку лептина (гормона насыщения, вырабатываемого жировой тканью) и грелина («гормона голода»). Самый яркий и показательный пример – каротиноиды (содержаться в моркови, тыквы, помидорах) показали способность снижать уровень лептина, тем самым снижать количество потребляемой пищи», – поясняет специалист.

Кроме того полифенолы, активируют рецепторы в ЖКТ, стимулируя выделение GLP-1 (того же гормона, на который нацелены популярные препараты для снижения веса). При ожирении в жировой ткани возникает хроническое воспаление и избыток активных форм кислорода, поэтому антиоксиданты нейтрализуя избыточный кислород, нормализуют функцию жировых клеток и чувствительность к инсулину.

Ресвератрол (в кожуре винограда и в вине) может имитировать эффекты ограничения калорийности и физических упражнений, повышая экспрессию генов, ответственных за «сжигание» жира и улучшения мышечной ткани.

«Клинические данные однозначно говорят: рассчитывать на одни лишь антиоксиданты для снижения веса не стоит, – отмечает Борозденко. – Максимальный зафиксированный эффект в исследованиях – около 500 граммов, и это при регулярном приеме».

Для сравнения, препараты-агонисты рецепторов GLP-1 демонстрируют многократно более выраженное снижение веса. Однако это лекарственные средства с четкими медицинскими показаниями (ожирение, диабет 2 типа) и серьезными побочными эффектами: тошнота, рвота, диарея, риск панкреатита и другие. Их эффективность оправданно выше, но они созданы для клинических случаев, а не для здоровых людей, желающих скорректировать фигуру.

«Роль антиоксидантов принципиально иная – это не замена фармакотерапии, а естественная поддержка обмена веществ из растительной пищи в рамках здорового образа жизни, вкупе с физической активностью. Никакие полифенолы, катехины или каротиноиды не заменят сбалансированного питания и регулярных тренировок – именно они остаются главными факторами устойчивого результата», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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