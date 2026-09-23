Онищенко предрек пандемию гриппа в 2029 году

В 2029 году Россию может ожидать пандемия гриппа. С таким прогнозом выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Эпидемиолог отметил, что эпидемический или пандемический подъем заболеваемости гриппом происходит примерно один раз в 10 лет.

«У нас в последний раз был пандемический подъем в 2019 году. Я могу сказать, что к 2029 году у нас должна быть очередная пандемия», – сказал Онищенко в комментарии ТАСС.

При этом он обратил внимание на то, что российская система здравоохранения уже на протяжении 20 лет каждый год разрабатывает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа для борьбы с инфекцией

Заведующий биоинженерии центра вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора Андрей Рудометов ранее заявлял, что миру может грозить пандемия «болезни X», спровоцированная птичьим гриппом. ВОЗ рекомендует разрабатывать вакцину против этого заболевания.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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