Пироговский Университет: даже в «безобидном» ДТП можно получить хлыстовую травму с болью на всю жизнь

Многие считают, что если после дорожно-транспортного происшествия автомобиль практически не пострадал, то и водитель или пассажир не могли получить серьезную травму. О том, почему это утверждение в корне неверно, рассказал ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ИХ Пироговского Университета Таулан Гедиев.

«Даже при столкновении на небольшой скорости организм испытывает резкое ускорение и торможение, а шейный отдел позвоночника подвергается значительной нагрузке. Именно в таких ситуациях может возникнуть так называемая хлыстовая травма», – поясняет специалист.

Свое название травма получила из-за характерного движения, напоминающего удар кнутом. Но механизм устроен тоньше, чем кажется на первый взгляд. В момент удара шея не просто сгибается назад, а затем вперед. Сначала она принимает S-образную форму: верхние отделы шеи сгибаются, а нижние в это же время переразгибаются. Именно на этой фазе происходит основное повреждение – страдают капсулы мелких суставов шеи, особенно на уровне нижних шейных позвонков. Только после этого следует общее переразгибание всей шеи. При этом могут пострадать мышцы, связки, суставные капсулы, межпозвонковые диски и другие мягкие ткани, даже без переломов и вывихов.

«Именно поэтому отсутствие видимых повреждений автомобиля или нормальные результаты рентгенографии не означают, что травмы не было. Изменения при хлыстовой травме в основном касаются мягких тканей, которые не видны на обычной рентгенограмме», – отметил Гедиев.

Наиболее частые симптомы – боль и скованность в шее, ограничение движений, головная боль, болезненность в области плечевого пояса – обычно проявляются в первые часы или дни после аварии. У некоторых пациентов также возникают головокружение, шум в ушах, повышенная чувствительность к свету, ощущение неустойчивости, снижение концентрации внимания и быстрая утомляемость.

«Иногда человек сразу после ДТП чувствует себя удовлетворительно и не обращается к врачу. Это объясняется выбросом адреналина во время стрессовой ситуации. Когда действие стрессовых гормонов снижается, появляются первые жалобы», – рассказал эксперт.

Некоторые пациенты продолжают испытывать дискомфорт месяцами и даже годами. После травмы иногда формируется хроническое мышечное напряжение, нарушается работа мелких суставов шейного отдела. Но главная причина длительной боли – это так называемая центральная сенсибилизация: длительная боль постепенно меняет работу центральной нервной системы, и она становится избыточно чувствительной к любым сигналам. Это подтверждено целым рядом исследований: у пациентов с хронической хлыстовой травмой снижены болевые пороги не только в области шеи, но и в отдаленных, неповрежденных участках тела, например, в ноге. Это прямое доказательство того, что проблема со временем перемещается из тканей шеи в нервную систему, которая продолжает воспринимать боль даже после того, как первоначальное повреждение зажило.

«Именно поэтому бывает ситуация, когда человек жалуется на постоянные головные боли или головокружение, а стандартные обследования не выявляют выраженных изменений. Это не означает, что симптомы «надуманы». Многие последствия хлыстовой травмы связаны с функциональными нарушениями, которые не всегда можно увидеть при помощи привычных методов визуализации», – объяснил Гедиев.

Лечение хлыстовой травмы подбирается индивидуально. Современные рекомендации не рекомендуют длительную полную иммобилизацию шеи без показаний. Исследования показывают, что жесткий воротник, применяемый длительно, не ускоряет, а иногда даже замедляет восстановление по сравнению с постепенным возвращением к обычной активности. После исключения серьезных повреждений пациенту обычно рекомендуют постепенно возвращаться к обычной жизни, выполнять специально подобранные упражнения, проходить курс лечебной физкультуры и при необходимости использовать медикаментозную терапию для контроля боли.

«Большое значение имеет раннее обращение к врачу. Чем раньше проведена диагностика, исключены опасные осложнения и начата грамотная реабилитация, тем выше вероятность полного восстановления. Игнорировать даже незначительные жалобы после ДТП не стоит: своевременное лечение позволяет существенно снизить риск формирования хронического болевого синдрома и длительных нарушений качества жизни», – заключил специалист.

Москва, Зоя Осколкова