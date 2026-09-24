В России наблюдается резкий рост заболевших ОРВИ, гриппом и ковидом

В России наблюдается резкий рост заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Роспотребнадзора, эпидситуация в стране развивается в полном соответствии с прогнозами на сезон, однако интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается. Уже зарегистрировано 734 тысяч случаев заболеваний, что на 33,8 процента выше показателя предыдущей недели. По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 99,4%, из них риновирусы – 81,6%, парагрипп (12,5%), а также вирусы гриппа – 0,6%, среди которых уже есть случаи гриппа A(H1N1), A(H3N2), B и C.

В этот период особенно важно соблюдать меры личной профилактики и позаботиться о своем здоровье, сообщили «Новом Дню» в пресс-службе РПН. В числе важных мер по профилактике – вакцинация. В первую очередь она показана лицам, входящим в группу риска: это дети, пожилые люди (60+) и лица с хроническими заболеваниями, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии, а также лицам, занимающимся профессиями с высоким контактом с населением – врачи, учителя, работники социальной сферы и торговли.

Для защиты от ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует соблюдать общие меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий. При появлении любых симптомов респираторного заболевания следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Москва, Елена Васильева