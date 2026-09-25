Как отличить грипп от ОРВИ

В России начался традиционный осенний сезон заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом. Как сообщал накануне Роспотребнадзор, за минувшую неделю фиксировал рост больных почти на 34 процента по сравнению с позапрошлой неделей. Лабораторные тесты также показали первые случаи гриппа.

Как рассказала «Новому Дню» педиатр Елена Смирнова, отличить ОРВИ от гриппа можно по следующим симптомам: при гриппе происходит резкий подъем температуры до 38-40 градусов, за ним следуют ухудшение общего самочувствия, в том числе слабость, головная боль, боль в глазах, начинают болеть мышцы, кожа. При первых симптомах следует оставаться дома, чтобы не заражать других. Также следует обратиться за медицинской помощью и открыть больничный лист.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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