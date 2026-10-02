В России идет пандемия диабета

В России идет настоящая неинфекционная пандемия диабета. По статистике, растет количество случаев диабета второго типа, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии имени Дедова.

Диабет первого и второго типов повышают сахар в крови, но механизмы разные.

При первом инсулин не вырабатывается – клетки поджелудочной гибнут из-за аутоиммунного сбоя. При втором – инсулин есть, но ткани на него не реагируют. Чаще всего на это влияют генетика, лишний вес и возраст, поясняет ТАСС.

По данным центра, на учете состоят больше 6,1 миллиона пациентов с диабетом, из них почти 5,7 миллиона – со вторым типом.

Москва, Елена Васильева