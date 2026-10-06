Врач объяснил, как тревожность усиливает изжогу

Тревожное состояние может запускать механизмы, которые вызывают изжогу. В Пироговском Университете объяснили, чтобы вылечить изжогу, испытываемую на протяжении долгого времени, сопровождающуюся стрессом, необходимо обращаться не только к гастроэнтерологу.

Классическая модель ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни) объясняет изжогу забросом соляной кислоты из желудка в пищевод. Однако клиническая практика показывает: степень повреждения пищевода далеко не всегда коррелирует с интенсивностью жалоб. У одних пациентов эрозии выражены, но боли нет. У других – слизистая идеальна, а изжога мучительна, отмечает доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Это привело к формированию биопсихосоциальной модели, в которой ключевую роль играют два механизма: висцеральная гиперчувствительность (пищевод реагирует на нормальные стимулы как на болевые) и гипервигильность (повышенное внимание к сигналам из пищевода). Тревожность – один из главных факторов, запускающих оба механизма.

Психологический стресс вызывает дисфункцию барьера слизистой оболочки через нейропептиды и активацию тучных клеток. «Это касается и пищевода: стресс может индуцировать дефект проницаемости в многослойном эпителии пищевода, что открывает путь для проникновения кислоты вглубь тканей и включения болевых рецепторов. Расширение межклеточных пространств (dilated intercellular spaces) – морфологический субстрат этого процесса», – поясняет врач.

Тревожность меняет работу отделов мозга, отвечающих за обработку висцеральных сигналов: амигдалы, передней поясной коры, префронтальной коры. Это приводит к тому, что нормальный, физиологический рефлюкс (который есть у всех) начинает восприниматься как боль. Исследования показывают: у тревожных пациентов самооценка симптомов диссоциирует с объективными данными pH-метрии – им кажется, что рефлюкс усилился, хотя объективно он не изменился.

Стресс через гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось и кортикотропин-рилизинг-фактор (CRF) замедляет опорожнение желудка. Это повышает внутрижелудочное давление и увеличивает вероятность заброса содержимого в пищевод. Кроме того, стресс вызывает транзиторные расслабления нижнего пищеводного сфинктера – главного антирефлюксного барьера.

«Клинические исследования подтверждают: тревожность и депрессия снижают эффективность терапии ИПП у пациентов с ГЭРБ. Это означает, что одних только таблеток, снижающих кислотность, недостаточно», – указала Тарасова.

Изжога – это не просто «кислота попала куда не надо». Это сложный сигнал, в котором переплетаются вагусная регуляция секреции, проницаемость слизистой, моторика и восприятие мозга. Тревожность действует на всех этих уровнях: она меняет не столько количество кислоты, сколько то, как пищевод и мозг на нее реагируют.

«Если вы годами лечите изжогу антацидами, но стресс, бессонница или тревога остаются в вашей жизни – возможно, пора поговорить с гастроэнтерологом не только о желудке, но и привлечь на помощь других специалистов. Это не значит, что «все от нервов» и лечить нечего. Это значит, что лечение должно быть комплексным: кислота, слизистая, моторика и психика – все это звенья одной цепи. Только совместная работа врачей-специалистов даст положительный результат», – заключила специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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