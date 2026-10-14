В Пироговском Университете назвали привычные лекарства, которые влияют на работу сердца

В настоящее время появляется все больше и больше различных лекарственных средств, применяемых в различных областях медицины. Многие из этих препаратов могут оказывать влияние не только на те мишени, на которые должны, но и на другие органы, в том числе сердечно-сосудистую систему.

«Наиболее часто применяемыми противовоспалительными и обезболивающими препаратами являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они вызывают повышение артериального давления, отечный синдром, а также повышают риск кровотечений, у пациентов, принимающих антикоагулянты или антиагреганты», – поясняет старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Максим Яровой.

Комбинированные оральные контрацептивы могут повышать риск тромбообразования, что приводит к возможному развитию ишемического инсульта.

Наиболее опасным побочным действием антидепрессантов и антипсихотиков является удлинение интервала QT на ЭКГ, что повышает риск развития жизнеугрожающих аритмий. Может наблюдаться тахикардия и повышение артериального давления, отмечает специалист. Такие антибиотики, как макролиды и фторхинолоны также могут удлинять интервал QT.

Наиболее кардиотоксичными являются химиопрепараты, они могут способствовать развитию кардиомиопатии со снижением сократительной способности миокарда.

«Многие люди часто пользуются «каплями или спреями от заложенности носа». Эти препараты являются симпатомиметиками, то есть они стимулируют альфа-адренорецепторы, которые также расположены в миокарде. Использование даже местных симпатомиметиков может вызвать тахикардию и повышение артериального давления», – предупредил Яровой.

Диуретики относятся к часто используемым препаратам, особенно у кардиологических больных. Однако иногда люди применяют их для того, чтобы добиться снижения массы тела. Неконтролируемый прием таких препаратов приводит к нарушению водно-электролитного баланса, гипокалиемии, что грозит серьезными нарушениями ритма сердца.

«Таким образом, любые препараты могут оказывать влияние на работу сердца в большей или меньшей степени, поэтому для избежания таких проблем пациентам следует строго следовать рекомендациям врача и при ухудшении самочувствия обращаться к специалисту», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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