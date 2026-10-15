Врач рассказал, откуда берется гастрит и как его предотвратить

Причин возникновения гастрита может быть несколько. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, как простые правила помогут избежать заболевания.

«Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Основной причиной его появления в 80-90% случаев является бактерия Helicobacter pylori, заражение бактерией Helicobacter pylori через общую посуду, поцелуи, грязные руки», – поясняет доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко

Есть и другие влияющие факторы, среди которых: длительный или бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных средств (НПВС: ибупрофен, диклофенак); злоупотребление алкоголем и курение, которые напрямую обжигают и раздражают слизистую; сбой в иммунной системе, когда организм начинает атаковать собственные клетки желудка.

В первую очередь пройдите тест на Helicobacter pylori. «Обратитесь к гастроэнтерологу для проведения дыхательного теста или анализа кала. Если бактерия обнаружена, врач назначит курс антибиотиков для ее уничтожения (эрадикации)», – отмечает специалист.

Соблюдайте правила гигиены. Не пользуйтесь чужой посудой, зубными щетками и тщательно мойте руки перед едой, чтобы избежать повторного заражения.

Наведите порядок в режиме питания. Питайтесь дробно – 4-5 раз в день небольшими порциями. Избегайте слишком длинных перерывов между едой и голодания. Тщательно пережевывайте пищу. Ограничьте потребление продуктов-раздражителей: острого, жареного, копченого, а также алкоголя.

Контролируйте прием обезболивающих. Никогда не принимайте НПВС натощак. Если вам необходим их длительный прием, обязательно обсудите с врачом защиту желудка с помощью препаратов-ингибиторов протонной помпы.

И, наконец, управляйте стрессом и высыпайтесь. «Хроническое недосыпание и нервное истощение ухудшают кровоснабжение желудка. Практикуйте умеренную физическую активность, которая улучшает моторику ЖКТ», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова