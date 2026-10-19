Врач перечислил растения, которые выделяют кислород в спальне ночью

Растения с CAM-типом (Crassulacean Acid Metabolism) фотосинтеза отлично подходят для спальни, так как ночью выделяют кислород и поглощают углекислый газ, тем самым являются природным «фильтром». Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина.
По ее словам, топ-5 растений, которые отлично подходят для спальни, выглядит так:
Алоэ вера работает как ночной генератор кислорода и эффективно нейтрализует формальдегид.
Каланхоэ насыщает спальню кислородом в темное время суток, способствуя качественному отдыху.
Сансевиерия («тещин язык») – лидер по выработке кислорода ночью, отлично справляется с фильтрацией бензола и формальдегида.
Хлорофитум – природный фильтр, который не только обогащает воздух кислородом, но и поглощает пыль и вредные примеси.
Спатифиллум круглосуточно увлажняет воздух и очищает его от токсичных соединений, таких как ацетон, аммиак и бензол.
«Оптимальное расстояние от кровати до растения – от 50 см до 2 метров. Ставить горшок вплотную к подушке нет никакой необходимости, в детской спальне избегайте размещения на подоконнике большого количества растений, так как они будут ухудшать инсоляцию в комнате», – отметила Дубровина.
Не превращайте спальню в оранжерею, 1-3 крупных экземпляра – идеальный вариант. Избыток влажной земли в большом количестве горшков может спровоцировать появление плесени, если в комнате плохая вентиляция, а также в спальне важно не допускать застоя влаги.
И самое важное, перед покупкой обязательно проверьте, не ядовито ли растение для питомцев.
«Следует помнить, если цель максимально улучшить качество воздуха ночью, гораздо сильнее работают регулярное проветривание, а при необходимости – очиститель воздуха», – заключает эксперт.
Москва, Зоя Осколкова
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