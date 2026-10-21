В Пироговском Университете объяснили, почему осенью меняются сон, аппетит и вес

С наступлением осени мы хотим дольше спать, больше есть и меньше двигаться, что приводит к набору веса, а уровень стресса растет. О том, как не впасть в «зимнюю спячку» и помочь организму, рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев.

«В осенний период происходит целый ряд изменений: погода становится более пасмурной, прохладной и влажной, снижается продолжительность светового дня. Меняется и наш образ жизни – люди возвращаются из отпусков, дети идут в школу, повышается уровень стресса. Эти сезонные изменения влияют на организм на физиологическом и психоэмоциональном уровне», – поясняет специалист.

Физиологические изменения в это время весьма разнообразны: снижение светового периода влияет на активность секреции мелатонина и серотонина, что приводит к удлинению ночного сна и сонливости, снижению настроения, тяге к углеводам, что в итоге приводит к увеличению массы тела. Набору веса также способствует сезонное снижение чувствительности к инсулину и снижение физической активности в холодное время года.

Вместе с этим короткий световой день приводит к снижению выработки витамина D кожей, с чем связывают изменения кальциево-фосфорного обмена и работы иммунной системы – в осенний период в крови увеличивается количество провоспалительных белков, что в совокупности со снижением местных защитных механизмов и повышении устойчивости инфекционных возбудителей из-за более низкой температуры окружающей среды является триггером для инфекционных и обострения неинфекционных заболеваний. Сезонные изменения описаны и для сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной систем, свойств крови.

«Помимо ожидаемого повышения частоты респираторных инфекций, осенний период характеризуется большей распространенностью целого ряда неинфекционных заболеваний. Например, из-за повышения активности вегетативной нервной системы, изменений в работе нейрогуморальных систем и изменения свойств крови в осенне-зимний период может увеличиваться артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений», – отметил Козырев.

Осенью чаще наблюдается обострение бронхиальной астмы, триггером чему могут стать респираторные инфекции, поздние осенние аллергены (например, плесневые грибки) и сухость воздуха дома из-за включения отопления. Также могут наблюдаться обострения суставных заболеваний, язвенной болезни, кожных заболеваний и некоторых аутоиммунных заболеваний.

«Для поддержания хорошего самочувствия в осенний период особенно актуально придерживаться принципов здорового образа жизни – соблюдать гигиену сна, поддерживать достаточный уровень физической активности, не пренебрегать отдыхом в период повышенной нагрузки на работе или учебы», – советует эксперт.

Для пациентов с хроническими заболеваниями в этот период особенно важен регулярный самоконтроль показателей, рекомендованный врачом. Необходимо вовремя проходить обследования, рекомендованные лечащим врачом по плану наблюдения, а при развитии симптомов заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.

В осенний период подъема заболеваемости респираторными инфекциями особую важность имеет соблюдение правил личной гигиены, выбор одежды по погоде. Также в осенний период всем, а в особенности людям с хроническими заболеваниями, настоятельно рекомендуется сезонная вакцинация против гриппа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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