Врач рассказал, как часто можно перекусывать в течение дня

Частые перекусы между приемами пищи могут навредить организму, на что именно стоит обратить внимание, какие продукты помогают утолить голод и почему фрукты подходят не всем, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

«Действительно, фрукты содержат витамины, пищевые волокна и другие полезные вещества. Но правильное питание – это не просто выбор продуктов, которые принято считать полезными. Важно учитывать состояние пищеварительной системы, индивидуальную переносимость, состав перекуса и даже время, которое прошло после основного приема пищи», – отмечает специалист.

Перекусы могут быть хорошим помощником, если между завтраком и обедом или обедом и ужином возникает выраженный голод. Но они не обязательны для каждого человека. Более того, постоянное желание что-нибудь съесть иногда мешает нормальному режиму питания и может усугублять отдельные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

«Перекусы сами по себе не являются обязательным условием здорового питания. Если человек полноценно завтракает, обедает и ужинает, не испытывает сильного голода и получает достаточное количество питательных веществ, специально добавлять промежуточные приемы пищи необязательно», – подчеркнула Тарасова.

Но в некоторых ситуациях перекусы действительно полезны. Например, если между основными приемами пищи проходит много времени, когда человек испытывает выраженный голод во второй половине дня, а также если основной рацион не позволяет комфортно выдерживать большие интервалы, либо по медицинским показаниям необходимо распределить питание на небольшие порции.

При этом важно понимать: нет универсального правила, согласно которому обязательно нужно есть каждые 2-3 часа. Частота питания подбирается индивидуально. Для пищеварительной системы важны не только количество приемов пищи, но и общий рацион, размер порций, переносимость продуктов и наличие заболеваний ЖКТ.

«Иногда перекус превращается в непрерывное питание: человек выпивает кофе с печеньем, затем съедает конфету, через полчаса несколько орехов, потом фрукт и снова что-нибудь к чаю. В результате полноценного чувства голода и насыщения практически не возникает», – заключает врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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