Сладкое – одна из самых противоречивых тем в питании. Одни полностью отказываются от сахара, другие заменяют его медом, третьи выбирают фруктозу, сироп агавы или стевию, считая их более здоровой альтернативой. Но действительно ли организм воспринимает эти продукты по-разному, рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Столовый сахар – это сахароза. Она состоит из двух простых сахаров: глюкозы и фруктозы. После употребления сахароза расщепляется в тонком кишечнике, а образовавшиеся молекулы всасываются в кровь. Глюкоза используется клетками как источник энергии. Ее уровень в крови регулируется, в частности, гормоном инсулином. Фруктоза преимущественно перерабатывается в печени.

«Сам по себе сахар не является токсичным веществом и не требует полного исключения из рациона здорового человека. Проблема возникает, когда добавленного сахара становится слишком много», – поясняет специалист.

Мед часто воспринимается как полезная замена сахару. В нем действительно есть небольшое количество биологически активных веществ, ферментов и антиоксидантов. Однако с точки зрения обмена веществ мед в первую очередь остается источником свободных сахаров. В его составе преобладают глюкоза и фруктоза, а их соотношение зависит от вида меда.

«Можно ли добавлять мед в чай, кашу или творог? Конечно, если он хорошо переносится и употребляется в умеренном количестве. Но заменять сахар медом в расчете на то, что он перестанет влиять на обмен веществ, не стоит», – отметила Тарасова.

Есть и гастроэнтерологический нюанс: мед содержит фруктозу. У некоторых людей с нарушением ее всасывания он может вызывать вздутие живота, урчание, дискомфорт и диарею. Это не означает, что мед вреден для всех, – переносимость индивидуальна.

Фруктозу нередко называют «фруктовым сахаром» и считают более здоровой альтернативой сахарозе. Такое представление связано с тем, что фруктоза содержится во фруктах. Но здесь важно различать цельные фрукты и фруктозу в составе сиропов, сладостей и напитков. Фруктоза – простой сахар, который преимущественно перерабатывается в печени. В отличие от глюкозы, она не вызывает такого же непосредственного повышения уровня глюкозы в крови. Однако это не означает, что ее избыток безвреден.

«При регулярном употреблении большого количества добавленной фруктозы, особенно в составе сладких напитков и при избытке калорий, может усиливаться образование жира в печени и повышаться уровень триглицеридов. Риск зависит от количества, общего рациона и состояния обмена веществ», – указывает эксперт.

Стевия – подсластитель растительного происхождения. Сладкий вкус ей придают стевиолгликозиды – вещества, которые получают из листьев растения Stevia rebaudiana. В отличие от сахара и меда, очищенные стевиолгликозиды практически не дают калорий и не вызывают существенного повышения уровня глюкозы в крови. Поэтому они могут быть удобны для людей, которым необходимо контролировать потребление сахара, в том числе при сахарном диабете.

Но есть несколько нюансов. Во-первых, стевия не делает продукт автоматически полезным. Если регулярно есть большое количество десертов, даже приготовленных с подсластителем, рацион все равно может содержать избыток калорий, насыщенных жиров и соли и недостаточно клетчатки. Во-вторых, важно смотреть на состав. В некоторых продуктах со стевией присутствуют другие ингредиенты: сахар, сиропы, мальтодекстрин или сахарные спирты. Поэтому надпись «со стевией» на упаковке не всегда означает, что продукт не содержит сахаров. В-третьих, переносимость индивидуальна. Само очищенное вещество обычно хорошо переносится в разрешенных количествах, однако многокомпонентные продукты с подсластителями могут вызывать дискомфорт у чувствительных людей.

«Некалорийные подсластители не стоит рассматривать как обязательный инструмент для похудения или гарантированный способ улучшить здоровье. ВОЗ не рекомендует использовать их как долгосрочную стратегию контроля массы тела. Это не означает, что стевия опасна: речь идет о том, что лучше постепенно снижать общую потребность в очень сладком вкусе, а не просто заменять один подсластитель другим», – заключила Тарасова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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