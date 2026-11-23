При долгой работе за компьютером возникают проблемы со спиной. Важно не только правильно организовать рабочее место, но и не забывать прерываться во время процесса. Об этом рассказал ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ИХ Пироговского Университета Минздрава России Таулан Гедиев.

«При длительной работе за компьютером основная проблема заключается не столько в неправильной позе, сколько в продолжительном сохранении одного и того же положения тела. Даже если человек сидит с относительно прямой спиной, через некоторое время мышцы устают, возрастает нагрузка на межпозвонковые диски и связочный аппарат. Поэтому универсальной идеальной позы, в которой можно без последствий просидеть весь рабочий день, не существует», – отметил специалист.

Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, важно правильно организовать рабочее место. Ступни должны полностью стоять на полу или специальной подставке, колени желательно держать примерно под прямым углом. Спина должна иметь опору, особенно в области поясницы. При этом не нужно искусственно выпрямлять позвоночник или постоянно напрягать мышцы, пытаясь удержать «идеальную» осанку. Плечи лучше расслабить, локти расположить близко к корпусу, а предплечья – обеспечить опорой.

«Монитор следует поставить прямо перед собой, чтобы не приходилось постоянно поворачивать или наклонять голову. Его верхний край обычно располагают примерно на уровне глаз или немного ниже, – советует эксперт. – Если экран находится слишком низко, человек непроизвольно наклоняется вперёд, из-за чего увеличивается нагрузка на мышцы шеи и верхней части спины. Клавиатура и мышь должны находиться на такой высоте, чтобы руки не приходилось постоянно поднимать или вытягивать».

Однако даже грамотно организованное рабочее место не заменяет движения. Врач рекомендует делать небольшие перерывы каждые 30-60 минут: встать, пройтись, сменить положение тела, выполнить несколько спокойных движений плечами и корпусом. Необязательно проводить полноценную тренировку – иногда достаточно нескольких минут активности, чтобы уменьшить статическую нагрузку.

«Если к концу рабочего дня появляется умеренная скованность или усталость в спине, это может быть связано с длительным пребыванием в одном положении. Но регулярная или усиливающаяся боль, особенно если она распространяется в руку или ногу, сопровождается онемением, слабостью или нарушением чувствительности, требует обращения к врачу», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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