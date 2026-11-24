С наступлением осени и зимы родители часто замечают, что ребенок проводит значительно меньше времени на улице, больше занимается дома, читает, делает уроки и пользуется гаджетами. Световой день сокращается, а естественного освещения становится заметно меньше. Возникает закономерный вопрос: может ли недостаток дневного света влиять на развитие и прогрессирование детской близорукости?

«Да, такая связь существует, и она подтверждается научными исследованиями. При этом важно понимать разницу: влияние времени, проведенного на улице, на профилактику возникновения миопии доказано убедительнее, чем его влияние на замедление уже существующей близорукости. Однако есть данные, что сезонные изменения освещенности могут влиять и на скорость прогрессирования миопии», – поясняет ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

В детском возрасте глаз продолжает развиваться, поэтому условия, в которых ребенок проводит большую часть дня, имеют значение. Одним из наиболее изученных факторов окружающей среды является время, проведенное на открытом воздухе при естественном освещении. Освещенность на улице даже в пасмурный день обычно значительно выше, чем в помещении. В то время как дома освещенность рабочего стола часто составляет несколько сотен люкс, на улице она может достигать нескольких тысяч и даже десятков тысяч люкс.

Современные исследования подтверждают связь между недостаточной освещенностью, меньшим временем на ярком свету и риском развития или прогрессирования миопии. При этом точные пороговые значения освещенности и оптимальная продолжительность воздействия света пока продолжают изучаться.

«Главная задача – не пытаться полностью заменить солнечный свет искусственным освещением, а по возможности сохранить привычку ежедневно бывать на улице и создать комфортные условия для зрительной работы дома», – подчеркивает специалист.

Если близорукость уже прогрессирует, одних прогулок и правильного освещения может быть недостаточно. В зависимости от возраста ребенка, степени миопии и скорости ее развития врач может рекомендовать специальные очковые линзы, контактные линзы или другие методы контроля миопии.

Не стоит воспринимать зиму как период неизбежного ухудшения зрения, отмечает эксперт. Грамотная организация режима дня, регулярные прогулки при естественном освещении, правильное освещение рабочего места и контроль миопии у офтальмолога помогают создать более благоприятные условия для развития зрительной системы ребенка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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