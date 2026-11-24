Существует устойчивое мнение, что для профилактики деменции нужно тренировать мозг, решая головоломки, разгадывая кроссворды. Однако физическая активность и правильное питание также играют немаловажную роль в сохранении когнитивных функций. Об этом рассказала профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ольга Ткачева.

Разгадывание кроссвордов заставляет вспоминать слова, удерживать внимание. Но в основном мы тренируем тот навык, который используем. Чем больше разгадываем кроссворды, тем лучше справляемся с ними. Для профилактики деменции этого недостаточно, утверждает специалист.

«С физической активностью все устроено сложнее, все-таки мозг не существует отдельно от тела. Когда мы занимаемся гимнастикой или гуляем в парке, то улучшается состояние сосудов, нормализуются артериальное давление и обмен веществ, а мозг лучше снабжается кровью. Физическая активность также поддерживает образование новых связей между нервными клетками. Поэтому международное экспертное сообщество рекомендует ее как один из основных способов снижения риска когнитивного ухудшения», – подчеркнула Ткачева. Но не стоит выбирать между прогулкой и умственной работой. Самое полезное для мозга – сложное движение. Например, танцы: здесь одновременно работают тело, память, координация и общение.

Специальной диеты, которая гарантированно защитит вас от болезни Альцгеймера, не существует. Опять же, мозг не существует отдельно от всего остального организма. А значит, ему полезно то же питание, которое сохраняет здоровье остальных органов. Лучше всего в этом отношении изучен средиземноморский тип питания: в нем преобладают растительные и минимально обработанные продукты, а основным источником жиров служит растительное масло.

«Наблюдения показывают, что у людей, которые годами придерживаются такого рациона, риск деменции в среднем ниже примерно на 11-16%. Причем пусть вас не пугает слово «средиземноморский» в названии диеты. Принцип легко переложить на наши реалии: нужно больше овощей, меньше жирного мяса и разумное потребление калорий», – отмечает эксперт.

Одно время очень много говорили о диете MIND. Название расшифровывается как «средиземноморско-DASH-подход для замедления нейродегенерации». Она объединяет принципы средиземноморского рациона и диеты DASH, разработанной для профилактики гипертонии, но делает особый акцент на здоровье мозга. Однако, в трехлетнем исследовании диета MIND не превзошла другой здоровый рацион с небольшим ограничением калорий: память и мышление немного улучшились в обеих группах.

В настоящее время ученые умеют обнаруживать изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, за 10-20 лет до появления нарушений памяти. Но такие исследования проводят преимущественно в научных проектах и отдельных специализированных центрах. Они еще не позволяют точно сказать, разовьется ли деменция у конкретного человека и когда это произойдет.

В обычной практике ранняя диагностика начинается тогда, когда уже появились небольшие изменения: человек чаще переспрашивает, забывает недавние события, начинает ошибаться в привычных делах. Врач беседует с ним и его близкими, оценивает память и самостоятельность, при необходимости назначает анализы и МРТ.

«Чем раньше разобраться в причине изменений, тем больше возможностей помочь. Иногда ухудшение памяти связано не с деменцией, а с другими состояниями, которые можно скорректировать. А если заболевание все-таки начинается, ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение и дольше сохранить самостоятельность», – заключает специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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